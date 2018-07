Warmte op het werk: helemaal in de snackbar

En dan loopt de temperatuur in de keuken van de snackbar al vrij rap op naar zo'n veertig graden, Johanna werkt in snackbar De Fuorman in Hurdegaryp. Zij voelt de warmte behoorlijk, zo zegt ze. Ze krijgt eerder last van haar voeten en als het werk erop zit, dan voelt ze dat ze meer last heeft van vermoeidheid dan bij kouder weer.

Desondanks gooit ze met alle fleurigheid de snacks en de patat in de frituurpan, en bezorgt ze de bestelling op het terras. En, ze vindt haar beroep nog altijd leuk.