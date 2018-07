Leeuwarden heeft bijzonder schilderij van de bevrijding terug

Commandant Sydney Radley-Walters nam het geschenk met liefde in ontvangst. Hij bewaarde het zelfs persoonlijk in zijn tank, toen hij en zijn mannen verder optrokken naar Groningen en later naar Leer, Emden en Wilhelmshaven. Toen hij terug in Canada was, hing hij het schilderij aan de muur in zijn kantoor en in zijn huis. Maar nu, na 73 jaar, is het schilderij terug in Leeuwarden.