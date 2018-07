Bouwvakkers krijgen flesjes water en zonnebrandcrème van het FNV

Flesjes water, ijsjes en zonnebrandcrème. Deze dingen zou je verwachten op het strand of op een terrasje, maar vakbond FNV deelde uit op diverse bouwplaatsen in Fryslân. Zwaar werk doen met deze warmte betekent flink zweten. De vakbond vindt dan ook dat de bouwvakkers goed moeten drinken, vaker pauze nodig hebben en raadt aan om de twee uur in te smeren.