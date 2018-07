Gemeente komt deze herfst met definitieve oplossing Europaplein in Leeuwarden

De gemeente komt deze herfst met een definitieve oplossing voor het Europaplein in Leeuwarden, om te voorkomen dat auto's daar over de rand van de rotonde rijden. Die definitieve oplossing komt later dan verwacht. Dat komt omdat er een constructie speciaal voor deze plaats moest worden bedacht. Bovendien zorgt de grote vraag naar staal voor een lange levertijd.

Tot het plaatsen van de definitieve kering blijft de tijdelijke oplossing op het Europaplein staan. Die bestaat uit betonblokken, die werden geplaatst nadat er vlak na het openen van het vernieuwde plein twee keer een auto van het plein reed.