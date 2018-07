Provincie scheldt lening ECR op Kening State Franeker kwijt

De lening wordt kwijtgescholden om een faillissement van ECR te voorkomen. Het bedrijf is overgenomen door de Blueprintgroep, die zet de zorg in Franeker nu voort. Voor de bewoners en personeel verandert er niets.

Voorwaarden

Aan het kwijtschelden van de lening zijn wel voorwaarden verbonden. Als de Blueprintgroep binnen tien jaar het pand in Franeker verkoopt, krijgt de provincie de meerwaarde van de verkoop. De Blueprintgroep heeft aangegeven te investeren in het klooster van Witmarsum en het Servotel in Drachten.