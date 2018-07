AquaZoo heeft minder bezoekers door de hitte

Dierentuin AquaZoo bij Leeuwarden heeft door de hitte last van minder bezoekers. Vooral in de middag zijn er duidelijk minder mensen te vinden in het park dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarom gaan de deuren van het park deze week 's ochtends een uur eerder open. Ook moet dit voor de dierenverzorgers het werk in de brandende zon wat draaglijker maken.