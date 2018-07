Fries bij brand in Griekenland: "Geschrokken van de bosbranden, maar nog geen grote paniek"

Maurice was op het strand van Mati toen het begon te waaien en ze grote rookwolken zagen. "Dan schrik je wel even", zegt Maurice. "We zagen een hele donkere lucht. De brand leek ver weg, dus dan denk je dat het wel wat meevalt. Maar toen wij bovenop de berg stonden waar onze villa staat, zagen we dat het een beste brand was. Dan denk je er toch anders over."

Evacuatie

De verhuurder van het vakantiehuisje kwam daarna langs. Hij zei dat ze een koffer moesten pakken met spullen en dat ze beter naar Athene konden gaan om de ontwikkelingen van de brand daar af te wachten. Omdat het daarna begon te regenen, zijn ze uiteindelijk niet vertrokken. In de nacht zagen ze wel een oranje gloed en veel rook. Ook in hun eigen kamer merkten ze dat de brand stevig woedde. "Toen ik vanochtend wakker werd, hing er een beste rooklucht in de kamer, terwijl het vuur twaalf kilometer verderop was. Maar het kan heel snel gaan."