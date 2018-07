Noors bedrijf naar watercampus Leeuwarden

Watercampus Wetsus in Leeuwarden heeft er een nieuw bedrijf bij. Een Noors technologiebedrijf heeft kortgeleden een vestiging geopend in Leeuwarden. Oissan Engineering is een bedrijf dat is gespecialiseerd in het minder zout maken van water, met het project Waterfountain.

Het bedrijf wil deze techniek in Leeuwarden verder uitbreiden. Watercampus Fryslân verwacht dat de komst van het bedrijf een behoorlijke impuls kan geven aan de werkgelegenheid en de economie in onze regio.