Ondernemer komt met nieuwe methode schoonmaken zonnepanelen

Ype Hemstra uit Buitenpost heeft nu een speciale manier ingevoerd, in samenwerking met een Duits bedrijf en dat kan een groot succes worden, volgens de ondernemer uit Buitenpost. Het bedrijf uit Duitsland waar Hemstra mee samenwerkt, is al jaren specialist in het schoonmaken van zonnepanelen.

Temperatuur en oplossing

Van belang bij het schoonmaken van die panelen is de temperatuur van het water (zo'n 53 graden) en een chemische oplossing die ervoor zorgt dat de kalk die in het water zit niet op de panelen blijft zitten. Hemstra denkt dat de Duitse methode ook in ons land een succes zal worden.

Ternaard

Dinsdagochtend zijn op een boerderij in Ternaard de eerste 1030 zonnepanelen op deze manier schoongemaakt. Zonnepanelen moeten om de drie jaar goed worden schoongemaakt.