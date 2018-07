Paralympisch kampioene Norbruis stopt met wegwedstrijden

Flinke domper

"Ik heb wel even flink in de put gezeten, ja", vertelt Norbruis. "Maar ik wil niet dat mensen denken dat het voor mij over is of dat er niets meer mogelijk is. Eerst baalde ik enorm, maar nu denk ik weer in mogelijkheden. Ik kan nog steeds mijn werk en hobby combineren en aan topsport doen."

De wereldkampioenschappen paracycling in Italië volgende week slaat Norbruis over. Tristan Bergsma doet wel mee aan de WK, dat van 2 tot en met 5 augustus plaatsvindt.