Werkstraf voor Drachtster omdat hij Friese FC Groningen-speler stak met mes

Postma had op een feestje in Drachten ruzie gekregen met de dader. Na het feestje werd hij aangevallen met een mes in z'n bovenbeen. Met drie hechtingen moesten de verwondingen worden dichtgemaakt. Volgens de dader was Postma de aanvaller en wilde híj zichzelf verdedigen met het mes. De rechter gelooft dat niet. Op de telefoon van de Drachtster werden ook foto's van messen gevonden. Hij verzamelt ze. Het mes waarmee hij Postma verwond, heeft hij ergens in een sloot gesmeten.

De rechter veroordeelde de Drachtster naast de 80 uur werkstraf ook tot het betalen van 800 euro smartengeld en het betalen van de schade aan de kleding van Postma. Postma voetbalt inmiddels wel weer.