Alleen Fries slachtoffer steekpartij Lübeck ligt nog in ziekenhuis

Na de steekpartij in een bus werden vijf mensen naar het ziekenhuis gebracht. De Fries was er het slechtst aan toe en moest een zes uur durende operatie ondergaan. Hij ligt dus nog in het ziekenhuis, de andere vier gewonden zijn inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen.

De man die verdacht wordt van de steekpartij wil nog steeds niets zeggen over het motief van zijn daad. Voordat hij om zich heen begon te steken, probeerde hij de bus in brand te steken. Dat lukte niet, mede omdat de chauffeur erin slaagde om het vuur te blussen. In totaal zaten er vier Friezen in de bus.