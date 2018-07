Zomerweer zorgt voor uit- en afstel van sportevenementen

De warmte en droogte hebben ook gevolgen voor sportevenementen. De grasbaanraces van het Nederlands kampioenschap in Noordwolde, die zondag zouden worden gehouden, gaan niet door. Een hardloopevenement bij Oudehaske begint woensdag een uur later.

Het Dutch Open Grass Track, zoals de wedstrijd in Noordwolde heet, is afgelast vanwege de droogte. Het is niet verantwoord om de races te houden op de baan van Rensport Noordwolde. Vrijwilligers van de club waren al vanaf mei bezig met het klaarmaken van de baan voor het NK. Ze mogen geen water uit de naastgelegen vaart gebruiken om de baan te onderhouden. Volgens de landelijke motorsportvereniging KNMV wordt gezocht naar een vervangende datum voor het NK.

De Nannewiidloop in en om Oudehaske begint woensdag vanwege de hoge temperaturen een uur later. Alle starts zijn nu om 20.15 in plaats van 19.15 uur. Ook zijn er extra drinkposten bij het hardloopevenement.