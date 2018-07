FNV: "Bouwvakkers goed beschermen tegen de hitte"

Bouwvakkers moeten met het warme weer vaker pauzeren, zegt vakbond FNV. De vakbond raadt bouwvakkers aan om koelvesten aan te doen, koelpetten en zonnebrillen op te zetten en veel water te drinken.

Bovendien moeten bouwvakkers zoveel mogelijk in de schaduw werken en niet in de blakende zon, én zich iedere twee uren goed insmeren. FNV Bouwen en Wonen deelt dinsdag in heel Fryslân flesjes water uit.

Maandagochtend activeerde het RIVM het Nationale Hitteplan. Het RIVM laat het hitteplan ingaan bij aanhoudend warm weer. Dat doen ze in overleg met het KNMI. Een belangrijke factor om het hitteplan te activeren is de maximumtemperatuur, als die uitkomt boven de 27 graden. Ook de verwachte nachttemperatuur en de luchtvochtigheid spelen mee.