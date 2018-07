"Gevaar van zwemmen in grote kanalen wordt onderschat"

"Door grote schepen van duizend ton of meer ontstaat zó'n sterke stroming, dat je je daar als zwemmer niet tegen kunt verweren. De schepen zorgen met hun massa onder water voor een soort kuil in het water, die daarna direct weer volgezogen wordt. Dat is heel gevaarlijk", zegt Mintjes. Hij adviseert zwemmers dan ook om niet in kanalen te zwemmen waar de grote vrachtschepen varen. "Wandelen doe je ook niet op de snelweg."

Vrijdag verdronk een jongen van 16 in het Prinses Margrietkanaal bij Burgum. Mogelijk werd hij slachtoffer van de onderstroom door een passerend vrachtschip.