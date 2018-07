Groep van 335 jongeren naar Noorwegen voor zeiltocht Tall Ships Races

De races zijn met zo'n 3.000 bemanningsleden de grootste internationale oceaanraces. De helft van de bemanning bestaat uit trainees tussen de 15 en 25 jaar. Op 29 juli vertrekken de zeilschepen uit Stavanger om na een week zeilen aan te komen bij de finish tussen Terschelling en Vlieland. Vanaf die locatie zeilen de schepen in colonne naar Harlingen. Daar is op 3 augustus de Sail In, het openingsspektakel van de Tall Ships Races in Harlingen.

De aansluitende evenementen in Harlingen duren tot en met 6 augustus.