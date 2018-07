WTTV: geluidsnormen veranderen, anders kan je geen festival organiseren

De andere avonden waren er geen problemen meer. Doordeweeks is het toegestane geluidsniveau anders dan in het weekend, daarom kon het festival gewoon doorgaan met de programmering. "Na de moeilijke start hebben we fantastische dagen gehad. We krijgen erg positieve reacties op het programma."

Liefst in Leeuwarden blijven

Voor volgend jaar moet er echter wel iets veranderen, vindt Pander. "Anders kan je hier geen festivalweekend organiseren. We willen de buren geen overlast geven, maar op het festival willen we wel zelf kunnen bepalen hoe luid het is, zolang we maar geen overlast veroorzaken."

Een andere locatie voor het festival denkt Pander liever niet aan. "We komen hier allemaal zelf vandaan, daarom willen we het festival hier graag houden. Dat wordt een uitdaging, maar die gaan we aan."