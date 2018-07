Vier deelnemende parturen aan keats-off PC bekend

Met nog anderhalve week tot de PC is bekend welke vijftien parturen zich rechtstreeks hebben geplaatst voor de belangrijkste kaatswedstrijd en welke vier in de kaats-off strijden om het laatste plekje. De parturen Johan Diertens, André van Dellen, Wierd Baarda en Bouke Willem Tuinman nemen het aanstaande donderdag in Franeker tegen elkaar op in de kaats-off.