IJsjes voor bewoners en werknemers Dongeraheem

De traktatie past goed bij het warmteprotocol dat in Dongeraheem geldt. Vanwege de hoge temperaturen krijgen de bewoners al een poosje meer drinken. Een ijscokar maakte de traktatie klaar voor de ingang van Dongeraheem en daar werden de ijsjes ook uitgedeeld door de werknemers. De bewoners waren goed te spreken over het initiatief. "Ik houd wel van mooi weer. Dit kan wat mij betreft wel vaker", lacht bewoner Gjerryt Bilker.

Extra kwetsbaar

Mensen van hoge leeftijd zijn extra kwetsbaar bij warm weer. De werknemers denken er daarom om dat de bewoners genoeg drinken en houden ook in de gaten dat de mensen niet te lang onbeschermd in de blakende zon zitten. "Ik zit iedere dag een poos buiten", vertelt Jitske Fokkema. "Maar wel met de pet en de zonnebril op. Bovendien smeer ik me goed in."

In Dongeraheem worden vaker activiteiten voor de bewoners georganiseerd, maar daarbij is de opkomst meestal veel lager dan bij het ijsje-eten van zondagmiddag. De ijsco-actie van Kwadrant blijft niet beperkt tot Dongeraheem. Ook de andere locaties van de zorggroep kunnen een bezoek van de ijscokar verwachten of hebben die al gehad.