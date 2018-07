Door blessures geteisterd partuur Menno van Zwieten wint Huizum

Het was om meerdere redenen een bijzondere overwinning voor het partuur van Van Zwieten. De opslager zelf is wel fit, maar verder wordt zijn partuur geteisterd door blessures. Hylke Bruinsma was geblesseerd geraakt tijdens het voetballen en houdt er na de PC van dit jaar mee op. Erwin Zijlstra viel zondag uit met een rugblessure en werd vervangen door Hans Wassenaar.

Bovendien schakelden Van Zwieten en zijn maten in de eerste omloop (toen nog met Zijlstra) de favorieten Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra uit: 5-3 en 6-4. Daarmee beëindigden ze de recordreeks van Van der Bos.

In de tweede omloop stond het trio Van Zwieten tegenover Jelle Attema, Kees van der Schoot en Sjoerd de Jong. Ook toen werd gewonnen en via een staand nummer kwamen ze in de finale.