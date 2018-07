Partuur Ilse Tuinenga wint kaatsen in Huizum

Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra hebben de vrijeformatiepartij in Huizum gewonnen. In de finale versloegen ze het partuur van Tineke Dijkstra met 5-0 6-4. Dijkstra, Sandra Hofstra en Annelien Broersma (ingevallen voor Louise Krol) hadden in de tweede omloop nog voor een verrassing gezorgd door met 5-3 6-6 te winnen van de favorieten, het trio Nynke Sijbrandij.