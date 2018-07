Overwinningsreeks partuur Van der Bos eindigt in Huizum

Door het verlies verbetert de formatie van Van der Bos het record uit 1981 net niet. De zeven overwinningen op rij zijn wel een evenaring van het record van Jarich van der Veen, Johannes Brandsma en Reinder Triemstra, de vader van Taeke.

De vroege uitschakeling van Van der Bos was niet de enige verrassing in Huizum: ook het partuur van Enno Kingma verloor in Huizum al in de eerste omloop. Het trio Jelle Attema was te sterk.