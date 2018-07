Kennismaken met Fryslân: Mohamad is vrijwilliger op Welcome to the Village

Mohamad is 22 jaar oud en anderhalf jaar geleden gevlucht uit Syrië. Hij woont tegenwoordig in Sneek. "Sneek is de beste stad", zegt hij. Hij heeft het naar zijn zin in Nederland. Welcome to the Village vindt hij heel leuk. Vier dagen lang krijgt Mohamad allerhande taken: "Gister moest ik het verkeer regelen, vandaag is het veiligheid. Als mensen vragen hebben of de weg niet weten, dan help ik ze daarbij". Mohamad neemt zijn werk zeer serieus, en helpt daar waar het moet en kan. "Pas als mijn werk klaar is, mag ik gaan feesten".