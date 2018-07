Op de A28 tussen Elspeet en Epe is zondagochtend vroeg een 40-jarige inwoner van Drachten om het leven gekomen. De automobilist raakte door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijt. De auto sloeg meerdere malen over de kop. De man uit Drachten werd daarbij uit de auto geslingerd. Hij stierf op de plaats van het ongeval.