Twee zwaargewonden bij ongeluk Tzummarum

De auto van de slachtoffers is om halfdrie 's nachts door nog onbekende oorzaak tegen meerdere bomen gebotst. Een van de slachtoffers werd hierbij uit de auto geslingerd, het andere slachtoffer moest door de hulpdiensten uit het wrak van de auto worden gehaald. Het ambulancepersoneel kreeg steun van een traumahelikopter die ook werd opgeroepen.

De ravage na het ongeluk was groot. De brokstukken van de auto lagen her en der verspreid over de weg, waardoor de Hegesylsterwei een tijd afgesloten was voor het verkeer.