Ysbrand Galama wint fierljeppen in Winsum

Ysbrand Galama uit Workum heeft zaterdagavond het fierljeppen in de topklasse gewonnen. Met een afstand van 20.42 meter bleef hij Hannes Scherjon uit Noardburgum (18.18) met meer dan twee meter voor. Daarna was de eerste seizoensoverwinning voor Galama een feit. Bauke de Jong uit Parrega eindigde als derde in Winsum; hij ljepte naar een afstand van 18.01 meter.