UPDATE: Vermiste Emily (13) aangetroffen bij station in Leeuwarden

De 13-jarige Emily Meijer, die sinds vrijdagmiddag was vermist, is zaterdagavond aangetroffen in de omgeving van het station in Leeuwarden. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Het meisje, oorspronkelijk afkomstig uit Grootegast, was vrijdag weggelopen uit een instelling in Leeuwarden. Ze werd vrijdag voor het laatst gezien bij het winkelcentrum aan de Tijnjedijk in Leeuwarden.

Mensen zagen het 13-jarige meisje zaterdagavond in de omgeving van het Leeuwarder station en waarschuwden de politie. Die gaat met haar in gesprek. Het meisje werd vorig jaar november ook al vermist. Toen werd ze een paar dagen later in Den Haag teruggevonden.