Politie op zoek naar vermiste Emily (13) in Leeuwarden

De politie van Leeuwarden is op zoek naar een 13-jarig meisje dat sinds een dag wordt vermist. De 13-jarige Emily Meijer, oorspronkelijk afkomstig uit Grootegast, zou vrijdag zijn weggelopen uit een instelling in Leeuwarden. Daar zou het meisje nu ongeveer zeven maanden zitten en 24 uur per dag zorg krijgen. Ze werd vrijdag voor het laatst gezien bij het winkelcentrum aan de Tijnjedijk in Leeuwarden.

Signalement

Ze heeft halflang blond haar, is ongeveer 1.50 meter lang en heeft blauwe ogen. Toen ze wegliep, had ze een grijze broek aan met een bloemetjesshirt. De politie vraagt mensen die haar zien of hebben gezien om het alarmnummer te bellen.

Het meisje werd in november vorig jaar ook al vermist. Ze werd toen een paar dagen later in Den Haag gevonden.