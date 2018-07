SC Heerenveen wint oefenduel van Kayserispor

Sam Lammer maakte in de 33ste minuut het eerste doelpunt voor de Heerenveensters. Tien minuten later kwam de nummer negen van de Turkse competitie op gelijke hoogte, door een doelpunt van Deniz Turuc.

Henk Veerman

Na de rust gebeurde er lange tijd niet zoveel. Pas in de 83ste minuut kwam Sportclub Heerenveen op voorsprong door een goal van invaller Henk Veerman. Die kreeg de bal aangespeeld in het strafschopgebied en schoot de bal hard in het doel. Daarmee was de oefenwinst voor Heerenveen binnen.