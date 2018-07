Reddingsboot uitgevaren voor man in het water bij Makkum

Op het IJsselmeer bij Makkum is zaterdagmiddag een man uit het water gehaald. De man was overboord geslagen, hoe dat kon is niet bekend. De reddingsboot van Hindeloopen vaarde uit om de man te redden, maar voordat die was gearriveerd, was de man al aan boord van een voorbijkomend schip geklommen.

De bemanning van de reddingsboot heeft de drenkeling gecontroleerd; die was moe, maar maakt het verder goed. Hij is samen met de boot waar hij op zat door de reddingsboot naar Hindeloopen gebracht.