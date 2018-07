Ravage nadat automobilist op dukdalf botst

Een automobilist is zaterdagochtend gewond geraakt nadat hij op de Trekwei bij Westergeest op een dukdalf was geknald. Dat is een zware paal die normaliter in het vaarwater staat om boten aan vast te leggen.

De paal stond op de Trekwei in de berm. Door de klap sloeg de dukdalf uit de grond. De auto kwam 50 tot 70 meter verderop tot stilstand. De automobilist is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Er is een bloedproef bij hem afgenomen. Zijn auto raakte volledig vernield. Geparkeerde auto's op een erf dichtbij het ongeluk raakten ook beschadigd. Op de Trekwei was het een grote ravage. De weg was daarom tijdelijk afgesloten.