Duitser wordt verdacht van poging tot moord op Fries

Naar aanleiding van de beelden denkt de politie dat het doel van de verdachte was om de volle bus in brand te steken en veel mensen te verwonden. Dat er daarbij mogelijk doden zouden kunnen vallen, nam hij op de koop toe.

Toen het brandstichten in de bus niet lukte, stak de man om zich heen. Onder andere de Fries raakte daarbij gewond.

De man zou ook de buschauffeur in het gezicht hebben geslagen, toen die probeerde om het vuur te doven dat de verdachte had aangestoken. De autoriteiten bevestigden ook dat de 21-jarige Fries buiten levensgevaar is, nadat hij van vrijdag op zaterdag urenlang is geopereerd. Van de tien gewonden is de Fries er het ergst aan toe.