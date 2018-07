Toestand Fries slachtoffer Lübeck niet langer kritiek

De toestand van de Friese jongen die vrijdagmiddag gewond raakte bij een steekpartij in het Duitse Lübeck is niet langer kritiek. Dat schrijft de NOS, die met een van de vrienden van het slachtoffer gesproken heeft. Het 21 jarige slachtoffer ligt nog wel op de intensive care, zijn ouders zijn bij hem. Hij is in de nacht van vrijdag op zaterdag zes uur lang geopereerd. Het andere Friese slachtoffer zou een oppervlakkige verwondingen hebben. De twee zaten met nog twee Friezen in de bus, waar de steekpartij plaatsvond.