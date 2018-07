Omrop Tip: Buro de Vries in Molkwerum

Van de 16e tot het einde van de 17e eeuw was Molkwerum een belangrijk vissersdorp, met een zeehaven en een eigen sluis om in het veilige binnenwater te kunnen komen. In de hoogtijdagen had het zelfs een eigen handelshuis in Amsterdam. Door deze internationale contacten bouwde Molkwerum - net als in Hindeloopen - een eigen cultuur op, met een eigen taal, een eigen klederdracht en schilderkunst.

De taal die werd gesproken, had kenmerken van het oud-Fries. Het werd in de 17e en de 18e eeuw beschouwd als het echte Fries, waardoor mensene van heinde en verre naar Molkwerum kwamen om de taal te horen en te bestuderen. Zo heeft er ooit een rijke Italiaanse hertog in Molkwerum gewoond, en had ook Gysbert Japicx korte tijd een woning in het dorp.

Molkwerum was beroemd om de handel in zwanenpekelvlees. In het dorpswapen is de zwaan nog terug te vinden: een witte zwaan in een zwart veld.