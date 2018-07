Ondernemers gebruiken noordelijke festivals om producten te testen

Biobekers van mais, onderbroeken van oude bloesjes, plantenbakken met bloemen waar muziek mee gecomponeerd kan worden. Het is zo gek niet te bedenken of het is te zien op Welcome to the Village. Het festival is niet alleen een plek om te dansen en te drinken, maar het dient ook als levend laboratorium. Voor bedrijven en ondernemers is het een geschikte plaats om hun producten te testen.