Zweten en doorzetten op de Paardendagen in Garijp

De paarden en hun berijders werken zich in het zweet terwijl de toeschouwers in de volle zon naar de verschillende rubrieken kijken. Maar is de 20ste editie van de Paardendagen niet wat te warm? Volgens voorzitter Sietse de Boer valt dat wel wat mee. "Het is wel wat droog, maar prachtig mooi weer. Wij hebben wel voor genoeg water voor de paarden gezorgd. De grond is wel hard, dus daar hebben de deelnemers wel wat last van. De sjezen kunnen wel merken dat het meer schokt."

De bezoekersaantallen lijken tot nu toe op hetzelfde aantal uit te komen als vorig jaar, al had De Boer op vrijdag liever wat meer mensen gezien. "Dat valt mij wel wat tegen, maar op zaterdag is het denk ik volle bak, dan hebben we een spectaculaire show."