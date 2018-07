Drenkeling Burgum overleden in ziekenhuis

De jongen was met vrienden aan het zwemmen in het Prinses Margrietkanaal. Toen hij in de problemen kwam, werden meerdere brandweer- en duikteams opgeroepen. Die hebben de jongen uit het water gehaald, direct gereanimeerd en daarna naar het ziekenhuis in Groningen gebracht. Daar is de jongen dus overleden.

Slachtofferhulp

Er waren veel mensen aanwezig, die ook met de 16-jarige jongen aan het zwemmen waren. Zij krijgen slachtofferhulp.