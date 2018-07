Waadhoeke schrijft huisvesters van arbeidsmigranten aan

Eerder dit jaar heeft de nieuwe gemeente het beleid van de drie oude gemeenten Het Bildt, Franekeradeel en Menameradiel gestandaardiseerd. Het beleid gaat over de huisvesting van arbeidsmigranten uit landen als Polen en Griekenland. Met het beleid wil Waadhoeke voorkomen dat de arbeidsmigranten allemaal bij elkaar in een straat wonen, want dat is volgens de gemeente niet goed voor de integratie. Uit het dorp Berltsum kwamen eerder klachten over het huisvesten van arbeidsmigranten 'op een hoop'. Ook in Oosterbierum waren er zorgen over de hoeveelheid arbeidsmigranten op een aantal plaatsen.