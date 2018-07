Twee Friese jongeren gewond bij steekpartij in Lübeck

Het slachtoffer dat nog in het ziekenhuis ligt, werd neergestoken door de dader. Een jongen (22) van het Friese vriendengroepje vertelde dat hij op een gegeven moment een brandende tas zag in de bus: "Toen hoorde ik achter mij dat mensen in paniek waren, want achterin was ook brand. Ik dacht dat de bus zou exploderen. Ik heb twee oudere mensen gepakt en we zijn de bus uit gerend."

Onder de nek geraakt

"Een van m'n vrienden ging daarna terug naar de bus, want hij wilde er nog iemand uit halen. Het eerste wat ik toen zag, was dat een man zich naar mijn vriend draaide, uithaalde en hem net onder zijn nek raakte. Hij was vrij heftig aan het bloeden. Onze twee andere vrienden voegden zich bij ons. Toen zijn we de weg opgerend, hebben we een auto tegengehouden en het alarmnummer gebeld. Daarna kwam de politie en ook de brandweer met een EHBO-set."

Ook een jonge vrouw van het vriendengroepje raakte gewond, maar zij is er niet erg aan toe.