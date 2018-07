Cambuur in Epe onderuit tegen De Graafschap

Sportclub Cambuur heeft in Epe de oefenwedstrijd tegen De Graafschap verloren: het werd 3-0 voor de nieuwbakken eredivisionist, die bij rust met 1-0 voorstond. De wedstrijd, waar geen publiek bij aanwezig mocht zijn, was de tweede voor Cambuur tegen een serieuze tegenstander. Eerder werd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen met 2-0 gewonnen van Almere City.