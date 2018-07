Agressieve man in de trein zorgt voor veel overlast in Sneek

De politie kreeg al een eerste melding dat de man vervelend was op het perron. Daarna maakte hij in de trein ruzie met onder meer zijn vrouw. Hij was met zijn gezin op reis.

De trein is toen stilgezet en de politie is erbij gehaald. Het is niet duidelijk of de man is aangehouden. Als gevolg van het voorval moest vervoerder Arriva twee treinen laten vervallen.