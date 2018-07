VLOG: Nienke Sinnema onderweg in eerste etappe Tall Ships Races

Nienke Sinnema uit Leeuwarden doet op De Wylde Swan mee aan de Tall Ships Races. Een week geleden begon de eerste etappe in het Engelse Sunderland en die ging naar Esbjerg in Denemarken. De Wylde Swan is in zijn klasse als tiende geëindigd. Nienke heeft op zee gefilmd, om te laten zien hoe alles op zo'n boot in z'n werk gaat.