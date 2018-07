Friese Poort nog niet akkoord met WTC-plannen

Opleidingscentrum Friese Poort is op de dag van de deadline nog niet akkoord gegaan met de plannen voor nieuwbouw op het WTC-terrein in Leeuwarden. Er is twee dagen intensief onderhandeld. Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe nu verder. De handtekening van Friese Poort is cruciaal voor de bouw van het Cambuurstadion en de ontwikkeling van het omliggende WTC-gebied.