"Waarom naar Zuid-Frankrijk? Het Makkumer strand is ook mooi"

"Ik kan niet zo goed meer lopen, dus ik blijf liever in Fryslân", zegt een oudere vrouw. Haar dochter houdt alle opties open. "Ik ben niet van de planning, dus het kan alle kanten op. Misschien gaan we aanstaande maandag wel spontaan naar Kroatië."



Anderen plannen wel graag en weten al precies waar ze naartoe gaan. "Wij gaan naar Zuid-Frankrijk met het gezin." Oma vindt het allemaal prima. "Ik gun het ze van harte, want ze hebben er hard voor gewerkt. Maar je kunt evengoed op het strand bij Makkum liggen, want het is hier ook warm."