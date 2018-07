Weststellingwerf stelt rook- en stookverbod in vanwege droogte

Door de aanhoudende droogte geldt vanaf vrijdag een rook- en stookverbod in Weststellingwerf. De gemeente volgt hiermee het advies op van Veiligheidsregio Fryslân. De maatregel betekent dat het in het bos en op heide- en veengrond verboden is om te roken en een vuurtje te stoken.

Daarnaast is het in de hele gemeente verboden om in de open lucht vuur te stoken. Het verbod geldt zolang de droogte aanhoudt.