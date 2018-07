Walvisproject op Schiermonnikoog vraagt aandacht voor plastic soep

"Wat is dit?", vraagt een meisje, wanneer ze een stuk touw van het strand opraapt. "Hier kunnen de vissen aan doodgaan. De dieren denken dat dit gewoon eten is", wordt er uitgelegd. De kinderen hangen aan de lippen van de twee kunstenaars en zijn ondertussen druk bezig met het in de grond stoppen van de wilgentakken voor het walvisjong. Het project is voor deze kinderen in ieder geval goed geslaagd. Ze zijn er klaar voor om ambassadeurs van de zee te worden.