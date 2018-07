Fietsenfabrikant Accell maakt minder winst

Fietsenfabrikant Accell in Heerenveen heeft in de eerste helft van dit jaar minder winst gemaakt. Dat komt onder andere door de kosten van de reorganisatie van het bedrijf. De nettowinst ging in vergelijking met vorig jaar met bijna 3 procent naar beneden tot 25,5 miljoen euro. De omzet nam wat toe en kwam uit op 636 miljoen.