Hielke Nienhuis doet mee aan een van 's werelds zwaarste triatlons

Omdat de marathon zo gevaarlijk is, loopt er de hele tijd een begeleider mee. In het geval van Hielke is dat zijn vrouw Marja. "Een enorme verantwoordelijkheid", zo zegt ze. "Het maakt het extra spannend, maar ook mooi omdat je het echt samen doet."

Er ligt ook een andere taak voor Marja. Wanneer de temperatuur van het water dusdanig koud is en de atleten de wetsuits niet zelfstandig uit kunnen trekken moet zij ook in actie komen. "Gelukkig hebben we dat kunnen oefenen."

Volgens trainer Veenstra is Nienhuis er klaar voor. "Zeker het einde bergop zal je met jezelf confronteren. Ik denk dat Hielke sterk in zijn hoofd is. De zwaarste triatlon volbrengen is niet iets dat je zomaar even doet. Als je dat kunt, ben je een echte baas."