Supermarkt Wijnjewoude verkeerde al in zwaar weer

In het dorp Wijnjewoude was vorige week nog een bijeenkomst om plannen te maken voor de toekomst van de supermarkt, waar donderdagavond brand ontstond. Volgens de winkelier zelf levert de Spar-supermarkt onvoldoende op om op lange termijn open te blijven. In het dorp is daarom kortgeleden een comité opgericht dat plannen wilde ontwikkelen om de winkel rendabeler te maken. Daarnaast werd de winkelier ook gesteund door de Spar-organisatie en een onafhankelijke supermarkt-adviseur. "Iedereen was eigenlijk enorm positief vorige week. Dan is dit wel een enorme domper", zegt Marjanne Hulsbergen, een van de mensen die de winkelier willen steunen.