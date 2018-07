Gemeente Leeuwarden druk bezig met het groen houden van de binnenstad

De gemeente zet verschillende auto's in met daarop tanks met duizend liters water. Ook worden er twee giertanks ingezet waar nog veel meer water in kan.

Al twee maanden is Leeuwarden bezig om water te geven aan het openbaar groen. Het probleem is volgens rayonbeheerder groen Jan Veltman van de gemeente nog wel te overzien, maar het probleem wordt wel steeds groter. Ook omdat er de komende tijd geen of weinig regenwater valt.